Provincie plant nieuw overstromingsgebied tegen wateroverlast Kortwagenstraat CDR

21 juni 2019

De provincie koopt vier percelen grond aan langs de Godelievebeek. De provincieraad gaf hiertoe groen licht. Het is de bedoeling om op die site in Beitem, met een totale oppervlakte van 9.090 vierkante meter, een gecontroleerd overstromingsgebied te realiseren dat aansluit op het bestaande bufferbekken van de stad Roeselare waardoor de buffercapaciteit wordt opgetrokken. De waterloop zal verlegd worden en een klein gedeelte kan bovendien terug opengelegd worden. Op die manier kan het water afkomstig van de helling van Beitem enerzijds vertraagd en anderzijds gebufferd worden. Zo worden de woningen in de Kortwagenstraat beter beschermd worden. De Provincie investeert hierin 60.000 euro.