Provincie en Streekfonds geven sociale organisaties getroffen door coronacrisis financiële duw in de rug

18 mei 2020

De Provincie West-Vlaanderen en het Streekfonds West-Vlaanderen steunen 130 sociale organisaties en verenigingen die hard getroffen worden door de coronacrisis met een totaalbedrag van 575.000 euro. In de Mandelstreek mogen drie organisaties op een financiële duw in de rug rekenen. De Roeselaarse vzw ’t Hope krijgt centen voor de uitgave van een eigen krantje. Bij het begin van de coronamaatregelen, maakte de organisatie met thuishaven in de Gitsestraat een besloten Facebookgroep ‘t hope-samen thuis’ waar ze elke dag een leuk zelfgemaakt filmpje posten. Maar wie geen toegang heeft tot dit digitale aanbod valt uit de boot, vandaar het idee om dit te vertalen in een krantje waarmee ’t Hope zowel hun mensen wil informeren over de maatregelen in begrijpbare taal en ook via foto’s, quotes en verhalen van mensen uit de groep en uitdagingen/opdrachtjes de eenzaamheid wil tegen gaan. Ook De Kangoeroe, de Roeselaarse ontmoetingsplaats voor (kwetsbare) zwangere ouder(s), mag rekenen op steun voor een project waarbij ze multimedia inzetten om de ouders opnieuw digitaal te ontmoeten. Tot slot mag ook De Doorgang rekenen op centen. Zij staan in voor ondersteuning van gezinnen in kansarmoede die doorverwezen zijn door OCMW Tielt, Wingene en Dentergem. Zij zullen het geld investeren in extra aankopen die nodig zijn door een beperktere aanvoer goederen door de Voedselbank Kuurne.