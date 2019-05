Provinciaal kampioenschap vinkenzang stuurt verkeer in de war CDR

28 mei 2019

Koninklijke maatschappij De Goudvink organiseert op zondag 2 juni het provinciaal kampioenschap vinkenzang West-Vlaanderen. Op zondag is het vanaf 6 tot 11 uur verboden te rijden op de Rijksweg (R32) tussen de Diksmuidsesteenweg en de Iepersestraat. Daarnaast is alleen plaatselijk verkeer toegelaten op de Rijksweg tussen het kruispunt met de Meensesteenweg tot de Iepersestraat, in de Groenestraat vanaf de Kleine Moststraat tot de Rijksweg, in de Groenestraat vanaf de Westlaan tot de Rijksweg, op de Oostnieuwkerksesteenweg vanaf de Bietstraat tot de Rijksweg, op de Oostnieuwkerksesteenweg vanaf de Diksmuidsesteenweg tot de Rijksweg en op de Rijksweg tussen de Hoogleedsesteenweg en de Diksmuidsesteenweg.