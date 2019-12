Profrenner Jelle Wallays verliest grootvader CDR

20 december 2019

15u30 0 Roeselare De Stadens profrenner Jelle Wallays heeft op woensdag 18 december afscheid moeten nemen van zijn grootvader. Frans Wallays is op 87-jarige leeftijd overleden.

Frans verbleef in rusthuis Westerlinde en was weduwnaar van Noëlla Coghe, die in 2007 overleed. Het koppel had samen drie kinderen. Hun oudste zoon Luc Wallays, ooit zelf profrenner en topsportcoördinator bij Wielerbond Vlaanderen, overleed in 2013.

Op dinsdag 24 december wordt in intieme kring afscheid genomen van Frans Wallays. Condoleren kan op www.commeyne.be.