Proeven van verschillende sporten met omnisportclub Sam Vanacker

12 september 2020

12u25 1 Roeselare Al voor het zesde jaar op rij kunnen kinderen van het eerste tot en met derde leerjaar gedurende een volledig sportjaar uitgebreid proeven van zes verschillende sporten in Roeselare dankzij omnisportclub SportieGO.

Om de drie lessen komt een andere sport aan bod. Daarbij wordt telkens een beroep gedaan op lokale sportclubs die dus elk hun eigen sporttak komen introduceren bij de jonge sportertjes. Zo kunnen de kinderen zelf ontdekken welke sport ze leuk vinden. In Roeselare gaat het om basketbalclub BBC Wytewa, volleybalclub Knack Roeselare, atletiekclub K.A.V.R., de Izegemse Dansacademie, Knack Handbal en voetbalclub KSV Roeselare. De SportieGO!-lessen zijn gepland op woensdagnamiddag van 13.30 uur tot 15 uur in de sporthal van Schiervelde of (afhankelijk van de sport) in de accommodatie van de betrokken club. De eerste les start op woensdag 23 september. Inschrijven kan via de website van Sportievak.