Proeven van tai chi in de schaduw van het Kaasterkasteel CDR

03 september 2019

Tai chi school De Zachte Kracht organiseert op zaterdag 7 september een gratis kennismakingsles tai chi. Je kan er totaal vrijblijvend komen kijken, mee oefenen en informatie vragen over deze boeiende bewegingskunst. De proefles vindt plaats van 14.30 tot 15.30 uur op het grasplein voor het Kasteel van het Sterrebos in Rumbeke. Aanmelden vooraf kan per mail naar info@taichi.be. Ter plaatse aanmelden, kan ook. Meer info op taichi.be.