Proefproject elektrische deelsteps stopgezet

omwille van tanende interesse en vandalisme Charlotte Degezelle

30 juli 2019

09u24 44 Roeselare Een terugvallende interesse en veelvuldig vandalisme dwingen Ruben Valckenaere, Ayrton Verbauwhede en Martijn Steenhaut om het proefproject met de elektronische deelsteps in het Roeselaarse stadscentrum, dat eind februari werd opgestart, vroegtijdig af te blazen. Sinds begin deze maand blijven de deelsteps op stal.

Eind februari had Roeselare een primeur te pakken. Het was de eerste West-Vlaamse stad die z’n inwoners op de elektrische deelstep wou krijgen. Meer nog, het was de eerste kleinere centrumstad in Vlaanderen, na Brussel en Antwerpen, die de deelsteps in het straatbeeld introduceerde. Dit dankzij drie jonge ondernemers Ruben Valckenaere (19) uit Meulebeke, Ayrton Verbauwhede (20) uit Koolskamp en Martijn Steenhaut (23) uit Heestert die de handen ineensloegen met het Brusselse bedrijf Troty. Zij plaatsten, met de steun van de Stad Roeselare, tien elektrische deelsteps met een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur aan het station en aan KOERS. Museum van de Wielersport. Die kon je uitlenen via een app aan een tarief van 0,15 cent per minuut, 6,5 euro per uur of 39 euro per dag. Bedoeling was om het proefproject na zes maanden te evalueren.

Deelsteps weg

Maar nog voor dat halfjaar om is, zijn er al geen Troty-deelsteps meer te bespeuren in het centrum van Roeselare. Ruben Valckenaere bevestigt dat zij zelf de beslissing namen om de stekker uit het project te trekken. “We doen dit om verschillende redenen”, zegt hij. “In het begin van het project was er veel vraag naar de steps en werden ze volop gebruikt. Maar nadien ebde de interesse snel weg en werden de steps steeds minder gebruikt.” Daarnaast bleken de steps het favoriet mikpunt van vandalen. “Het is echt niet te doen wat er allemaal met de deelsteps werd uitgespookt”, gaat Ruben verder. “Dat ze af en toe werden omgegooid was nog het minste. Maar er zijn deelsteps die compleet kapot getrapt zijn, anderen slaagden erin om met de steps rond te rijden zonder te betalen en sommige steps zijn van de aardbol verdwenen. In de plaats van het project te rekken en uiteindelijk misschien failliet te gaan, hakten we liever zelf de knoop door.”

“Jammer”

Teleurgesteld is het trio niet. “We zijn vooral blij met wat we bereikt hebben. We waren één van de eersten die de deelsteps introduceerden en hebben uiteindelijk toch wel wat mooie dingen kunnen doen. Het is jammer dat we het project moesten stoppen, maar we zullen nooit kunnen zeggen dat we het niet geprobeerd hebben”, besluit Valckenaere.