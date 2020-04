Productie ligt stil? Dan maar mondmaskers maken PERSONEEL INSIDE BLINDS VRIJWILLIG AAN DE SLAG BEDRIJF PRODUCEERT 5.000 STUKS PER DAG Charlotte Degezelle

02 april 2020

07u15 0 Roeselare Inside Blinds gooit het in tijden van corona over een andere boeg. Hun eigenlijke productie ligt stil, maar vandaag worden er dagelijks tot 5.000 mondmaskers gemaakt door een groep personeelsleden die zich vrijwillig engageren. Zaakvoerder Dominique Lampe wil de productie de komende weken nog opdrijven.

De coronacrisis dwong Dominique Lampe twee weken terug tot een drastisch besluit. "Mijn leveranciers sloten hun deuren, er kwamen geen orders meer binnen en alle transport viel stil", vertelt Dominique. "Er zat dan ook niet veel anders op dan de productie tijdelijk te staken en onze medewerkers op technische werkloosheid te zetten." Maar gelijktijdig hoorde hij overal signalen over het grote tekort aan mondmaskers in de zorgsector. "Ik had het vermoeden dat wij met ons machinepark wel een bijdrage zouden kunnen leveren en nam contact op met het Roeselaarse OCMW en de Stedelijke Ateliers. Zij zagen direct graten in mijn voorstel."

Vorige week leverde de stad de broodnodige stof. "Ik dacht dat het om voldoende materiaal ging om 7.000 mondmaskers te maken, maar wat berekeningen leerden ons dat we er niet minder dan 40.000 kunnen maken met die stof."

5.000 maskers per dag

Dominique wist een 15-tal van zijn medewerkers warm te maken en sinds eind vorige week is er opnieuw bedrijvigheid langs de Ovenstraat. De ene strijkt de stof en een ander bedient de lasercutter die zowel de lintjes als de eigenlijke maskers in een ijltempo uit de stof snijdt. Iets verderop worden de plooitjes manueel aangebracht en tot slot worden de mondmaskers ineengezet. "Volgens onze huidige werkwijze produceren we dagelijks zo'n 5.000 mondmaskers. Die geef ik dag na dag af in het inzamelpunt bij de brandweer. Vervolgens neemt de stad de verdere verdeling onder de zorgverleners op zich. Maar de productie, zowel bij ons als bij de vele mensen thuis die dagelijks een paar tiental mondmaskers naaien, kan een pak eenvoudiger en efficiënter."

Hiervoor bedacht Dominique een systeem met pakketten waarbij Inside Blinds instaat voor het aanleveren van de uit de stof gesneden maskers en lintjes die vervolgens door vrijwilligers aaneen gestikt kunnen worden. "Wie thuis mondmaskers maakt, is vaak al urenlang in de weer om gewoon alles uit te knippen. Het is een heel tijdrovend karwei. Met onze lasercutter gaat dit in een wip en moeten noch de lintjes noch het maskertje afgeboord worden. Enkel de plooitjes en de lintjes vaststikken en klaar", aldus Dominique. "We maakten de afspraak met stad Roeselare dat wij pakketten zullen maken met het nodige materiaal om 200 mondmaskers af te werken. Dat aantal moet haalbaar zijn om in één dag te realiseren door een vrijwilliger. De stad zal, net zoals ze anderhalve week terug stof verdeelde, de pakketten verdelen."

Oproep

Inside Blinds zet zich specifiek in voor de Roeselaarse zorgsector. Maar Dominique ziet het grootser. "Ik lanceerde enkele dagen terug al een oproep aan mijn concullega's via sociale media. Iedereen met een lasercutter kan net zoals wij pakketten maken. Als ook zij hun hart laten spreken, dan kunnen we in eigen land in een sneltreinvaart massa's mondmaskers produceren en zo de mensen uit de zorg, die zich dag na dag keihard inzetten om de coronacrisis te bedwingen, ondersteunen."

Bedrijven die het initiatief van Inside Blinds willen volgen, kunnen contact opnemen via dominique.lampe@insideblinds.com.