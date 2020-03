Prins Alexander XXXV neemt afscheid met bal CDR

Aan de vooravond van het 36e Rodenbach Carnaval organiseert Eddy Packet, vorig jaar voor RCV ‘t Motje verkozen tot Prins Alexander XXXV, een afscheidsbal. Hiermee zet hij een punt achter z’n jaar als carnavalsprins, maar blikt Eddy tevens vooruit naar de titel van Keizer Eddy I die hij op vrijdagavond 13 maart krijgt. Het afscheidsbal vindt plaats in De Schakel langs de Meensesteenweg in Beitem en start om 19.33 uur. De ingang is gratis en voor de carnavalisten is er een gratis pin voorzien.