Primeur voor VTI: eerste vrije school in Vlaanderen met richting mechanisch onderhoud CDR

24 mei 2019

11u24 0 Roeselare Als eerste vrije school in Vlaanderen biedt het VTI van Roeselare vanaf volgend schooljaar de richting mechanisch onderhoud aan. De praktijkgerichte opleiding focust op het onderhoud en herstel van machines.

“De arbeidsmarkt is op zoek naar vakmensen die machines kunnen (de)monteren, herstellen, onderhouden en afstellen”, vertelt technisch adviseur mechanica ad interim Tony Adams. “Dit komt ruimschoots aan bod tijdens de praktijklessen. De leerlingen leren er bovendien elektrische, pneumatische en hydraulische energiekringen installeren en afstellen. Daarnaast bieden we een basispakket praktijk mechanica aan. Deze leerprocessen nemen de jongeren mee op stage.”

De nieuwe richting is bedoeld voor wie de tweede graad basismechanica of elektrische installaties achter de rug heeft, maar ook andere vooropleidingen zijn mogelijk. Na de derde graad mechanisch onderhoud kunnen de leerlingen het beroep van onderhoudstechnieker uitoefenen. “Dit houdt in dat ze verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor het eigen werk en, na een korte servicetraining in een bedrijf, onderhoudswerken kunnen uitvoeren. Op het einde van de derde graad bso krijgen de leerlingen een getuigschrift. Via een zevende specialisatiejaar behalen ze een diploma secundair onderwijs. Verder kunnen ze zich vervolmaken via vervolgopleidingen die op deze studierichting aansluiten.” De nieuwe studierichting wordt toegelicht op de openschooldag van maandag 10 juni. Meer info op www.catchtheexperience.be.