Primeur voor Vincenthove: eerste Belgische zorgvoorziening met gouden certificering van Planetree CDR

10 december 2019

11u25 28 Roeselare Woonzorgnetwerk Vincenthove heeft als eerste Belgische zorgorganisatie een gouden certificering van Planetree verdiend voor hun mensgerichte zorg.

Hieraan ging een intensief kwaliteitstraject vooraf, waarbij de bewoner, zijn familie en de medewerkers centraal staan. Door het integreren van het gedachtengoed van Planetree, waarbij mensen zorg bieden zoals je die je dierbaren gunt de rode draad is, worden bewoners, familieleden en medewerkers bevraagd over alle aspecten rond leven, wonen en werken in Vincenthove. Hun mening wordt voorop gesteld bij het bepalen van de strategie en bij het uitwerken van plannen. “Alle medewerkers zijn trots dat hun dagelijkse inzet voor mensgerichte zorg beloond wordt met dit internationale label en dit als eerste voorziening in België”, zegt algemeen directeur Soetkin Kesteloot.