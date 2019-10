Prijs restafvalzakken stijgt met 30 procent in regio rond Roeselare Charlotte Degezelle

07 oktober 2019

14u17 78 Roeselare Vanaf 1 januari 2020 zullen de inwoners van de steden en gemeenten aangesloten bij afvalintercommunale Mirom Roeselare 1,70 euro betalen voor een grote restafvalzak in plaats van de huidige 1,30 euro en 0,85 euro voor een kleine restafvalzak in plaats van 0,65 euro op vandaag. Die maatregel, samen met sensibiliseringscampagnes rond voedselverspilling, thuiscomposteren en kippen, moet de inwoners ertoe aanzetten om nog beter te sorteren en minder restafval te produceren.

De hoeveelheid restafval moest drastisch naar beneden. Vlaanderen stelt dat, tegen 2022, de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar uit de regio van Mirom Roeselare moet dalen van 158 kilo naar 145 kilo. Om dit te realiseren stelde de afvalintercommunale een nieuw beleidsplan op met een reeks maatregelen. Wat de burger meest zal voelen, is de beslissing om de prijs van de afvalzakken op te trekken. Vanaf 1 januari 2020 betaal je voor een grote restafvalzak 1,70 euro in plaats van 1,30 euro, voor een kleine 0,85 euro in plaats van 0,65 euro. De prijs van de PMD-zak stijgt van 0,125 euro naar 0,15 euro en ook de kostprijs voor grof vuil op de recyclageparken wil men in verhouding aanpassen. “Vanuit de overheid moeten steden en gemeenten rekening houden met de effectieve kostprijs voor ophaling en verwerking van restafval”, zegt Koen Van Overberghe, algemeen directeur van Mirom Roeselare. “De laatste prijsaanpassing dateert van 2014, bijna zes jaar geleden, maar intussen zijn de inzamelkosten, de productiekosten van de afvalzakken en de milieuheffingen sterk toegenomen. We passen het principe ‘de vervuiler betaalt’ toe wat de mensen aanzet om na te denken over hun afval. Bij collega-intercommunales heeft een prijsstijging al bewezen dat er daarna minder afval in de restafvalzak verdwijnt.” “Er is voor de restafvalzakken inderdaad sprake van een prijsstijging van 30%, maar voor een grote zak betaal je nog steeds minder dan voor een pintje op café”, pikt voorzitter Henk Kindt in. “Met die prijsstijging gaan we er trouwens nog niet komen om de ophaling en verwerking te betalen. De steden en gemeenten gaan er niets aan verdienen. Dit is zeker geen extra belasting. Wel bekijken we, zeker voor wie het financieel moeilijker heeft, of het haalbaar is om de restafvalzakken niet enkel per 10 maar ook per stuk te verkopen.”

Hoewel de kostprijs van de afvalzakken stijgt, is Mirom Roeselare ervan overtuigd dat de burger dit niet per se in zijn portemonnee hoeft te voelen. Maar daarvoor is een gedragswijziging nodig leren ze uit een grootschalige analyse van de restafvalzakken. “Uit dat onderzoek blijkt dat elke inwoner jaarlijks 26 kilo aan voedselresten en ongeopende producten buiten de vervaldatum in de restafvalzak stopt”, aldus Kindt. “Dat is pure voedselverspilling, zorgt voor overbodige kosten voor de ophaling en verwerking van dit afval en het zijn ook vermijdbare uitgaven voor de burger. Daarnaast dropt elke inwoner jaarlijks ook maar liefst 31 kilo recycleerbaar afval, gaande van textiel, over PMD tot papier en karton, in zijn restafvalzak. Door goed te sorteren, geen voedsel te verspillen, een compostvat op te starten en kippen te nemen kan een gezin tot 41 euro per jaar uitsparen berekenden wij. Bovendien lever je zo ook een bijdrage aan het klimaat want minder verspillen en beter sorteren leidt tot minder CO2-uitstoot. De komende jaren gaan we hier concrete sensibiliseringsacties rond opzetten.” Mirom Roeselare raadt trouwens ook aan om over te schakelen op de kleine restafvalzakken. Die zijn goedkoper en groot genoeg voor wie goed sorteert en afval voorkomt. Schrik voor een toename aan sluikstort door de hogere kostprijs hebben ze niet. “Sluikstort is veelal niet dat wat in de restafvalzak zit”, zegt Van Overberghe. “Bovendien blijven we camera’s faciliteren aan onze steden en gemeenten. De besturen bepalen waar die staan en voor hoe lang, net zoals de GAS-boete die de vervuiler dient te betalen.”

Wie van plan is de prijsstijging te slim af te zijn door de komende maanden restafvalzakken te hamsteren is er aan voor de moeite. De nieuwe zakken krijgen een nieuwe opdruk. Er zal wel een beperkte overgangsperiode gelden en nadien zullen de oude zakken enkel nog opgehaald worden als ze voorzien zijn van een sticker die je tegen het bedrag van de prijsstijging (40 cent voor een grote, 0,20 cent voor een kleine nvdr.) vanaf 1 december zal kunnen kopen in het gemeentehuis en bij Mirom Roeselare. De PMD-zak wijzigt ook van uitzicht, maar de oude blijven geldig.

Het beleidsplan van Mirom wordt de komende weken voorgelegd aan de gemeenteraden van de aangesloten steden en gemeenten. De finale goedkeuring ervan is voorzien tijdens de algemene vergadering van Mirom Roeselare in november.