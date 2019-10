Exclusief voor abonnees Prijs restafvalzakken stijgt met 30 procent in regio rond Roeselare: “Inwoners moeten nog beter sorteren en minder afval produceren” Charlotte Degezelle

07 oktober 2019

14u17 78 Roeselare De inwoners van de steden en gemeenten aangesloten bij afvalintercommunale Mirom Roeselare zullen vanaf 1 januari 2020 dertig procent meer moeten betalen voor restafvalzakken. Die maatregel - samen met sensibiliseringscampagnes rond voedselverspilling, thuiscomposteren en kippen - moet de inwoners nog beter doen sorteren en minder restafval doen produceren.

De hoeveelheid restafval moest drastisch naar beneden. Vlaanderen stelt dat de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar uit de regio van Mirom Roeselare tegen 2022 moet dalen van 158 naar 145 kilogram. Om dit te realiseren, voert de afvalintercommunale een reeks maatregelen in. Wat de burger het meest zal voelen, is de prijsstijging voor afvalzakken. Vanaf 1 januari 2020 betaal je voor een grote restafvalzak 1,70 euro in plaats van 1,30 euro en voor een kleine 0,85 euro in plaats van 0,65 euro. De prijs van de PMD-zak stijgt van 0,125 euro naar 0,15 euro en ook de kostprijs voor grof vuil op de recyclageparken wil Mirom nog aanpassen.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen