Preuteleute komt voor try-out ‘Nog ene kè’ naar De Schaduw CDR

06 november 2019

17u59 0

De Oostende cultgroep Preuteleute gaat volgend jaar de hort op met hun nieuwe theatershow ‘Nog ene kè’. Maar wie niet kan wachten tot in 2020, kan Alain en Ook Alain al dit jaar aan het werk zien in Ardooie. Het duo komt namelijk op zaterdag 28 december naar De Schaduw voor een try-out van hun show. Tickets kosten 12 euro en zijn te bestellen via www.deschaduw.be.