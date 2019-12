Preselectie BK bommetje springen in Sportoase Schiervelde CDR

17u42 0 Roeselare Sportoase organiseert het eerste Belgische Kampioenschap bommetje springen. Ook in Sportoase Schiervelde is er een preselectie.

Ben jij een waterrat die een krak is in bommetje springen? Schrijf je dan zeker in voor de Roeselaarse preselectie voor het allereerste BK dat Sportoase organiseert. Dit op zondag 22 september van 14 tot 16 uur. Wie mooie springen kan maken en/of een kei is in het creëren van hoge spetters maakt kans op de titel. Er zijn drie leeftijdscategorieën: -10 jaar, 10 tot 16 jaar en + 16 jaar. De beste zes atleten per leeftijdscategorie kwalificeren zich voor de finale op 2 januari 2020 die georganiseerd wordt in Sportoase Philipssite in Leuven. De nieuwe kampioen gaat naar huis met een zwembad-jaarabonnement en ook de top zes mag op een prijs rekenen. Inschrijven voor de preselectie doe je via www.sportoase.be.