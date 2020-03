Positieve coronatest in AZ Delta CDR

05 maart 2020

Het coronavirus rukt steeds verder op. Ook in de Mandelstreek. Nadat eerder vandaag bekend raakte dat er een Ruiseleedse dame besmet is, werd nu ook een patiënt in het Roeselaarse AZ Delta positief getest op het virus. In totaal kwamen er donderdag een tiental mensen over de vloer met de symptomen van het coronavirus. Allen werden getest en één iemand bleek effectief besmet. Over de identiteit en de woonplaats van die persoon is momenteel niets geweten.

Eerder deze week raakte ook al bekend dat een leerling van het Roeselaarse VTI in quarantaine zit in het zogenaamde coronahotel in Tenerife. Hij noch z’n familie zijn ziek of vertonen symptomen.