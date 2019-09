Pop-upcafé, kinderrommelmarkt en bierproeverij op Wijkfeesten Prinsenhof CDR

03 september 2019

07u35 0 Roeselare De wijk Prinsenhof is toe aan haar 17de Wijkfeesten. Die worden gevierd in het parkje in de bocht van het Prinsenhof.

Het wijkcomité pakt uit met een goedgevuld programma dat op vrijdag 6 september om 20 uur wordt afgetrapt met een bierproeverij. Doorlopend zijn er springkastelen voor het jonge volkje en aansluitend kan je terecht in het pop-upcafé van de wijk dat heel het weekend open is.

Op zaterdag 7 september wordt om 13 uur voor de allereerste keer een kinderrommelmarkt op poten gezet. De kinderen uit de wijk verkopen hun speelgoed en spullen waar ze te groot voor geworden zijn. Tot 17 uur kan je snuisteren bij intussen ruim 30 standen in Park Prinsenhof. ’s Avonds is er een wijkquiz. Deelnemen kost 12 euro en inschrijven kan door zich bij voorkeur met een ploeg van maximaal vier personen aan te melden op wijkcomiteprinsenhof@gmail.com.

Op zondag wordt er vanaf 10 uur gevoetbald in het park. Het toernooi is toegankelijk voor sporters én supporters van 7 tot 77 jaar. Enkel gewone sportschoenen worden toegelaten, geen noppen. Van sporten krijg je honger en daarom kan je vanaf 11 uur op ’t Prinsenhof terecht voor een aperitief gevolgd door Pasta in ’t Park. Traditiegetrouw worden de wijkfeesten om 15 uur afgesloten met een bingonamiddag. Meer info op www.facebook.com/wijkprinsenhof.