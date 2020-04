POM West-Vlaanderen zoekt exploitant voor River Terminal Roeselare CDR

01 april 2020

De Vlaamse Waterweg nv bouwt langs het Kanaal Roeselare-Leie, ter hoogte van Schaapbrugge, een nieuwe rivierterminal. De werken starten deze zomer en tegen midden 2021 zou de terminal operationeel zijn. De River Terminal Roeselare moet bedrijven de mogelijkheid bieden om hun goederen op een duurzame en filevrije manier te vervoeren. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen start nu al haar zoektocht naar een exploitant voor transport van bulk en palletten voor de nieuwe terminal. Het wordt, net zoals in Wielsbeke, een ‘open access’ terminal. Hiermee krijgen alle bedrijven de mogelijkheid om de transportshift naar water te maken. Er wordt gezocht naar een concessiehouder met knowhow op vlak van bulk en palletten, kennis van procedures en logistieke IT. Voordeel van dit concessionarissysteem is dat het ondernemersrisico gebroken wordt dat komt kijken bij dergelijke investeringen. POM West-Vlaanderen wil op deze manier van watertransport een valabel alternatief maken voor alle bedrijven in de regio. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met pieter.decloedt@pomwvl.be.