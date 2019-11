Polyvalente sporthal Onze Kinderen wordt vernieuwd en uitgebreid Charlotte Degezelle

13 november 2019

07u02 0 Roeselare Sporthal Onze Kinderen in Rumbeke krijgt een totale make-over. De polyvalente sporthal aan de Hoogstraat voldoet niet meer op vlak van comfort en duurzaamheid en is ook niet afgestemd op de wijzigingen die de sportieve omgeving de laatste jaren onderging. Het stadsbestuur raamt de kost om de sporthal weer op punt te zetten voor school-, recreatie- en competitiesport op 2,5 miljoen euro.

Sporthal Onze Kinderen is een bijzonder populaire sportplek en wordt heel intensief gebruikt. “Sporthal Onze Kinderen kent een drukke bezetting door scholen en clubs zoals de omnisport, minivoetbal en hockey. Ze is de thuisbasis van heel wat individuele sporters zoals badmintonners en tennissers en ook vakantiekampen, tornooien en andere sportieve evenementen zoals Roeselare Loopt vinden er hun stek”, vertelt sportschepen José Debels (CD&V).

De voorbije jaren investeerde de Stad vooral in de omgeving van de sporthal. “In 2017 werd de sportsite uitgebreid met outdoor sportvelden, zowel in natuurgras als in kunstgras. Hockeyclub Roeselare Rangers en Rugby RSL hebben er hun thuisbasis”, weet de schepen. “Hierdoor is het aantal sporters op de site verveelvoudigd.”

Daarom, maar ook door de algemene staat van de sporthal, besliste het stadsbestuur om te investeren in een renovatie en uitbreiding van de sporthal. “Die voldoet in eerste instantie gebouwtechnisch niet meer aan de geldende wetgeving op vlak van energie en duurzaamheid”, wijst de schepen op de gebreken. “Daarnaast voldoet de sporthal sporttechnisch niet meer aan de hedendaagse noden van een moderne en multifunctionele omnisporthal. Bovendien is de sporthal niet aangepast aan de vernieuwde sportieve omgeving met de outdoor sportvelden en de gewijzigde mobiliteit op de site. Een totaalrenovatie dringt zich dan ook op. Deze beoogt meer comfort en een betere toegankelijkheid voor gebruikers en bezoekers. Ook gaan we investeren in energiezuinige technieken. ”

De kostprijs voor de renovatie wordt geraamd op 2,5 miljoen euro. In de gemeenteraadszitting van 18 november zal een ontwerper aangesteld worden. “De geplande renovatie kadert binnen het masterplan sportinfrastructuur van de Stad die een polyvalente sporthal wil realiseren geschikt voor school-, recreatie- en competitiesport. Daarnaast dient de sporthal aangepast aan de combinatie van indoor en outdoor sporters op de site. Concreet willen we daarom het sanitair en de kleedruimtes uitbreiden met een afzonderlijke toegang voor binnen- en buitensporters. De toegang tot de sporthal wordt aangepast en verplaatst waarmee we rekening houden met het gebruik van de parking. Ook voorzien we een inkom afgescheiden van de effectieve sportruimte, zodat sporters en publiek elkaar niet hinderen.”