Politiezone Riho wil in 2020 bodycams in gebruik nemen

03 december 2019

15u26

Bron: LSI 16 Roeselare De politie van de zone Riho (Roeselare-Izegem-Hooglede) wil in 2020 bodycams in gebruik nemen. Dat zijn kleine cameraatjes die agenten op hun borst dragen. Voor de aankoop trekt de politiezone dertigduizend euro uit.

Bodycams gebruiken voor politiewerk is geen primeur in West-Vlaanderen. In 2009 nam de politie van de zone Westkust al in een pilootproject het voortouw bij evenementen. De regelgeving voor alledaags gebruik dateert echter nog maar van 2018. Daar wil nu ook de politiezone Riho gebruik van maken. “We hopen dat het een afschrikeffect zal hebben, veel discussies zal vermijden en zal leiden tot nog nauwkeuriger processen-verbaal”, legt korpschef Curd Neyrinck uit. “In sommige gevallen zullen de beelden van de bodycams live meegevolgd kunnen worden in de dispatching.”

Bij gebruik van bodycams moeten agenten mensen vooraf verwittigen dat ze gefilmd worden.