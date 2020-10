Politierechter verklaart buschauffeur met alcoholprobleem rijongeschikt: “Dit moet nu stoppen!” VHS

05 oktober 2020

15u47 0 Roeselare Een man van middelbare leeftijd die tewerkgesteld is als busschauffeur, is eerder dit jaar opnieuw en bovendien met slechts enkele weken verschil betrapt op rijden onder invloed. Het inspireerde hem bovendien om vluchtmisdrijf te plegen na een ongeval. De man werd prompt rijongeschikt verklaard.

B. reed op 14 mei van dit jaar in de Groene Herdersstraat in Roeselare een geparkeerde vrachtwagen aan. Hoewel zijn voertuig daarbij zware schade opliep, pleegde de man toch vluchtmisdrijf. De politie slaagde er echter in om hem kort nadien toch te interpelleren. Een ademtest leerde dat de automobilist net geen twee pro mille alcohol in het bloed had. Geen twee maanden later, op 9 juli, veroorzaakte B. opnieuw een ongeval. Hij reed toen een voorligger aan, met beperkte schade tot gevolg. Het slachtoffer van de aanrijding zag dat B. onder invloed was en belde daarom de politie. Die stelde inderdaad opnieuw een intoxicatie vast, weliswaar van een lager gehalte dan bij het ongeval in mei.

Alcohol is vergif

De advocaat van de buschauffeur gaf in de politierechtbank ruiterlijk toe dat zijn cliënt met een alcoholverslaving kampt. “Hij beseft dat alcohol vergif is voor hem. In het verleden slaagde hij er 18 jaar lang in om nuchter te blijven. Maar in 2014 kreeg hij wat problemen en is hij opnieuw beginnen drinken, weliswaar zonder zijn job in gevaar te brengen. Nooit heeft hij onder invloed achter het stuur van zijn bus gezeten. Hij liet zich intussen twee keer opnemen in een ziekenhuis en is nu in behandeling bij een arts om van zijn probleem af te geraken. Regelmatig worden bij hem bloedtesten afgenomen.”

Stoppen, hier en nu

De rechter was echter niet onder de indruk. “Dit moet hier en nu stoppen. De deskundige die u onderzocht, is tot de bevinding gekomen dat u niet geschikt bent om nog te rijden. Daarom verklaart de rechtbank u rijongeschikt.” B. kreeg enkele maanden rijverbod en een boete van enkele duizenden euro’s. Als de man zijn leven betert en kan aantonen dat hij langdurig nuchter is, bestaat dat mogelijkheid dat hij z’n rijbewijs terugkrijgt. Die beslissing zal echter niet lichtzinnig worden genomen. Bovendien zal de man ook eerst opnieuw moeten slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen én met goed gevolg medische en psychologische proeven afleggen.