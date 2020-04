Politierechter laat rijgeschiktheid en druggebruik van dolle trucker onderzoeken LSI

24 april 2020

11u33

Bron: LSI 2 Roeselare De Kortrijkse politierechter laat de rijgeschiktheid van een 54-jarige trucker uit Lichtervelde onderzoeken die op 3 maart 2019 in en rond het Lekkensgoed in Rumbeke met zijn vrachtwagen de buurt op stelten zette. Volgens het onderzoek was er sprake van drugsgebruik, maar de man ontkent een drugsprobleem te hebben.

Bij een brokkenrit met zijn truck op het Lekkensgoed in Rumbeke reed Serge G. vier wagens enverschillende verkeersborden, paaltjes en boompjes aan. Drie buurtbewoners moesten wegspringen toen ze hem wilden stoppen. Een getuige kon de achtervolging inzetten en zag hoe G. aan een bushalte in de Izegemsestraat zijn truck parkeerde en wegliep. Op het depot van zijn transportfirma in de buurt sprong hij op zijn motor en ging er al zwalpend vandoor. In de Ambachtenstraat in Izegem knalde de motor tegen een boom. Maar opnieuw vluchtte de man weg. Pas rond middernacht, twee uur nadat de dolle rit was begonnen, kon Serge G. in zijn woonplaats in Lichtervelde gevat worden. Hij bleek onder invloed van drugs. Meteen trok de politie zijn rijbewijs voor vijftien dagen in. Op de plaats waar hij met zijn motor crashte, bleef ook een (drugs-)naald achter.

Opex-bende

G. ontkent een drugsprobleem te hebben. De politierechter wil daar zekerheid over en stelde een dokter aan om hem te onderzoeken. Blijkt hij toch een drugsprobleem te hebben, dan kan de politierechter hem onmiddellijk definitief rij-ongeschikt verklaren.

G. zit momenteel in de gevangenis. Hij is geen onbekende voor het gerecht. Als lid van de beruchte ‘Bende Annot’ – ook wel de Opex-bende genoemd - uit Oostende kreeg hij in 2000 nog tien jaar effectieve celstraf voor zijn aandeel bij een reeks overvallen op bank- en postkantoren en doe-het-zelfzaken in Aalter, Oostende, Torhout en Assebroek. Na die veroordeling vluchtte hij weg naar Malta, waar hij vijf jaar later toch in de boeien kon geslagen worden. Als marinier liep hij begin de jaren negentig voor de krijgsraad ook al tegen twintig jaar dwangarbeid aan voor de moord op een prostituee in Gistel.

Het onderzoek door de dokter zal voorlopig niet van een leien dakje verlopen. De aangestelde dokters hebben door de coronacrisis momenteel wel andere katjes te geselen. Bovendien is er in de gevangenissen op vandaag geen extern bezoek toegelaten.