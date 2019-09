Politiepost huist vanaf donderdag in stationsgebouw CDR

24 september 2019

18u26 11 Roeselare Vanaf donderdag is de politiepost van de politiezone Riho niet langer te vinden op de Botermarkt, maar in het stationsgebouw. “Een strategische locatie in het hart van de stad waar we alle comfort hebben”, zegt korpschef Curd Neyrinck.

Na decennia op de Botermarkt verhuist de politiepost woensdag naar het station, waar ze zeshonderd vierkante meter van de nieuwbouw zal inpalmen. Vanaf donderdag zullen dertig mensen aan de slag gaan in de nieuwe politiepost. “Het onthaal, de wijkfunctie, de flexteams en een deel van de verkeersdienst verhuizen”, verduidelijkt korpschef Curd Neyrinck. “Uniek is wel dat onze dienst Wegen en Mobiliteit in het stadhuis blijft. Zo kunnen we een vlotte communicatie met de stadsdiensten behouden. Onze nieuwe thuishaven bestaat uit een beveiligde inkom, een wachtzaal, vijf verhoorlokalen, een groot ‘landschapsbureau’, een vergaderzaal, kleedkamers en sanitair, een wapenkamer en in de ondergrondse parking is een afgebakende zone voor onze voertuigen. De hoofdingang van de politiepost bevindt zich in het stationsgebouw. We zitten op een strategische locatie van waaruit onze flexteams direct kunnen uitrukken en er is meer comfort dan op de Botermarkt.”

“In de nieuwe politiepost willen we de mensen aanmoedigen om een afspraak te maken om aangifte te komen doen”, pikt postoverste Geert Wallays in. “Als je hier binnenstapt en het is druk, staat er ook een computer klaar om een afspraak te maken. In de wachtzaal staat bovendien een computer om online kleine aangiftes te doen.”

Volgens burgemeester Kris Declercq (CD&V) kadert de verhuis van de politiepost in een ruimer verhaal om de politie dichter bij de mensen te brengen. “Eerder openden we al ons veiligheidshuis op Accent Business Park en we willen ook inzetten op een sterkere aanwezigheid in de wijken. Volgend jaar gaan we de wijkagenten meer bekendheid geven en maken we ook werk van aanspreekpunten in de nieuwe wijkhuizen in Beitem en Beveren.” De nieuwe politiepost is gefinancierd door de stad en kost 750.000 euro.

Door de verhuis kun je woensdag geen aangiftes doen in de politiepost op de Botermarkt. Je kunt wel terecht in de politieposten in Izegem en Hooglede.