Politieagent al voor vierde keer veroordeeld voor rijden onder invloed: drie maanden rijverbod

10 oktober 2019

13u39

Bron: LSI 0 Roeselare Een 51-jarige politie-inspecteur uit Staden is vandaag door de politierechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een rijverbod van drie maanden en een boete van 1.200 euro na een positieve ademtest. Het was al zijn vierde veroordeling voor rijden onder invloed.

Filip S. moest zich al voor de vijfde keer voor een politierechter verantwoorden. Hij liep al drie veroordelingen op omdat hij met een glas te veel op achter het stuur kroop en hij reed ook al eens te snel. Op 26 maart 2018 plukten zijn collega’s hem in Roeselare uit het verkeer omdat hij vreemd rijgedrag vertoonde. Een alcoholtest wees uit dat hij 2,18 promille in het bloed had. “Ik ben heel beschaamd”, prevelde hij voor de politierechtbank. “Tegenover u, de maatschappij, mijn collega’s,… Er wacht me waarschijnlijk nog een tuchtsanctie op het werk.”

De man is inspecteur bij de politiezone Arro Ieper. “Net zoals ik moet u er zich van bewust zijn dat wij een voorbeeldfunctie vervullen”, antwoordde de politierechter. “Het is wat vreemd dat iemand die anderen verbaliseert als ze te veel gedronken hebben achter het stuur zich daar zelf aan bezondigt.”

Als Filip S. na het rijverbod van drie maanden zijn rijbewijs terug wil, moet hij eerst slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen en moet hij een medische en psychologische proef doorstaan.