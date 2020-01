Politie waarschuwt voor ‘buitengesloten buren’ LSI

24 januari 2020

07u54

Bron: LSI 23 Roeselare De politie van de zone Riho waarschuwt voor een oplichterskoppel dat zich voordoet als buren die zichzelf hebben buitengesloten. In Roeselare konden ze donderdag zo twee keer met vijftig of honderd euro aan de haal gaan.

Het koppel belde zowel in het centrum als in de Mandellaan aan bij slachtoffers. Ze disten een verhaal op dat ze wat verderop in de straat woonden en zichzelf buitengesloten hadden. Om opnieuw binnen te kunnen, moest een slotenmaker betaald worden, maar ze hadden onvoldoende geld op zak. Daarom vroegen ze vijftig of honderd euro, met de belofte onmiddellijk terug te betalen. Maar het koppel keerde niet meer terug.

Het gaat om een man en een vrouw van ongeveer 30 jaar die Nederlands of een dialect spreken. De man draagt een bruine jas met kap met aan de rand een brede witte/bleke rand. De bruine jas is bestikt. De vrouw draagt een donkere jas met een dikke fluwelen kraag. Zij draagt een grote zwarte handtas over haar schouder. Haar donker haar zit in een dot.

Wie deze mensen aan de deur heeft gehad of wie inlichtingen over hen heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op 051/26 26 20 of via 101 voor dringende tussenkomst wanneer het koppel bijvoorbeeld aan de deur staat of in de straat loopt.