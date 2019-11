Politie trapt campagne ‘Verplicht Verlicht’ af LSI

22 november 2019

10u30

Bron: LSI 0 Roeselare Alle fietsers in Izegem, Roeselare en Hooglede moeten een goede fietsverlichting hebben om ongevallen te vermijden. Dat is het doel van de campagne ‘Verplicht Verlicht’ van de politiezone Riho, die vrijdag in Hooglede is afgetrapt.

De scholen in de zone nemen een belangrijke plaats in voor het preventieve luik van de campagne. Scholen krijgen enkele fietsverlichtingssets die ze kunnen uitlenen aan jongeren wiens fietsverlichting defect is. Zestig scholen nemen deel aan de actie. Daarnaast kunnen ook recreatieve fietsers een beroep doen op de fietsverlichtingssets. Ook fietsevenementen zullen ondersteund worden.

Daarnaast is er ook het repressieve luik. “Wie voortaan nog zonder fietslicht rijdt, vliegt zonder pardon op de bon”, zegt korpschef Curd Neirynck. Dat betekent dus een boete van 58 euro. “De politie zal aan de overtreders ook sets uitdelen, zodat ze veilig hun weg kunnen verderzetten.”

Voorlopig zijn er 2.500 sets beschikbaar. Mogelijk zal de campagne later in heel West-Vlaanderen uitgebreid worden. Het blijft wel de bedoeling dat fietsers die een set ontvangen hun defecte verlichting laten herstellen.