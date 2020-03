Politie stelde in Roeselare 4 pv's op eerste 3 coronadagen op LSI

17 maart 2020

17u32

Bron: LSI 0 Roeselare In Roeselare heeft de politie op de eerste drie coronadagen vier processen-verbaal opgesteld voor overtredingen van de coronamaatregelen. Het ging telkens om instellingen die na een eerste waarschuwing opnieuw in overtreding waren.

In totaal deed de politie twintig vaststellingen op Roeselaars grondgebied. Het ging vooral om wassalons die ondanks de opgelegde sluiting toch de deuren openden. Zij kwamen er alle aanvankelijk met een waarschuwing vanaf. Drie wassalons kregen later toch een pv omdat ze ondanks een eerdere waarschuwing opnieuw openden. Eén café kreeg ook een pv omdat het de opgelegde sluiting vrijdagnacht om middernacht niet had gerespecteerd. Burgemeester Kris Declercq waarschuwt dat bij een tweede proces-verbaal de burgemeester een sluiting kan opleggen. Verder deed de politie nog vier ‘vriendelijke’ vaststellingen bij recreatieve sporters die toch in groep aan het sporten waren.