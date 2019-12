Politie neemt muziekinstallatie Chalet Mojo in beslag: uitbater hoopt op snelle oplossing VHS/VDI

30 december 2019

19u50 5 Roeselare Chalet Mojo, een van de populaire kerstchalets op het Stationsplein in Roeselare, moet het ook vanavond zonder muziek doen. Zondag kwam de politie na herhaalde klachten de installatie in beslag nemen. “Ik ben in de fout gegaan”, geeft de uitbater toe. “Dinsdag is er overleg. Hopelijk kunnen we de zaak dan uitklaren en opnieuw muziek draaien, want nu komt er ’s avonds geen kat meer.”

De kerstchalets op het Stationsplein zijn een succes, maar dat heeft voor Sven Lagae, uitbater van Chalet Mojo, nu ook een keerzijde. “Zaterdag hebben we de uitbater gewezen op klachten van geluidsoverlast”, zegt commissaris Carl Vyncke van de politiezone RIHO. “Ook het sluitingsuur werd niet gerespecteerd. Later stelden we vast dat de verzegeling van de geluidsbegrenzer was verbroken. Daarom hebben we de muziekinstallatie zondagmorgen in beslag genomen.”

Verzegeling niet bewust verbroken

“Ik geef toe dat ik in de fout ben gegaan”, zegt uitbater Sven Lagae. “Maar de verzegeling van de geluidsbegrenzer werd niet bewust verbroken. Zowat iedereen kan bij die verzegeling en dat maakt het moeilijk. Nadat de politie zaterdag was langs geweest, hebben we het volume teruggeschroefd. Blijkbaar was dat niet voldoende. Wat het sluitingsuur betreft, ben ik formeel: daar hou ik me strikt aan. Iedereen kan dat getuigen.”

Zonder muziek geen ambiance

De gevolgen van de inbeslagname zijn niet min. “Overdag is er niet zo’n probleem. Mensen komen dan vooral om rustig iets te drinken en een praatje te slaan. ’s Avonds is het een ander verhaal. Dan komt het publiek voor de ambiance en daar hoort muziek bij. Nu de installatie weg is, valt ook die ambiance weg en dus komt er geen kat meer langs.”

Dinsdag zit Lagae samen met de politie en een vertegenwoordiger van de Centrumstraten om tot een oplossing te komen. “Zondagavond was een flop bij ons, maandagavond wordt dat ook”, zucht Lagae. “Als er dinsdag, op oudejaarsavond, geen muziekinstallatie is, heeft het geen zin dat ik de deuren open. Maar ik heb begrip voor de argumenten van de politie. Het moet mogelijk zijn om tot een compromis te komen. Daarom ben ik blij dat er op korte termijn overleg mogelijk is. Als we tot een akkoord komen, hoop ik op een snelle vrijgave van mijn muziekinstallatie, zodat we die op oudejaarsavond toch kunnen inzetten. Met respect voor iedereen”, besluit Lagae.