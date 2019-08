Politie houdt extra oogje in het zeil in Noordhofpark: “De boomhut is voor kinderen en dient niet als hotel of drugshol” Charlotte Degezelle

16 augustus 2019

18u00 3 Roeselare Burgemeester Kris Declercq (CD&V) heeft de politie opdracht gegeven de komende weken extra te patrouilleren in de buurt van de boomhut in het Noordhofpark in Roeselare. De boomhut zou een leuke speelplek voor kinderen moeten zijn, maar geregeld worden er lege flessen alcohol, condooms en zelfs drugsnaalden gevonden. Er bleek zelfs iemand te overnachten. “De politie heeft die man ondertussen aangesproken en ervoor gezorgd dat hij elders terecht kan”, weet de burgemeester.

Sinds acht maanden staat er in het hartje van het Noordhofpark, net naast het speelpleintje, een boomhut. Die zou een leuke attractie voor de kinderen moeten zijn, maar op sociale media lees je regelmatig andere berichten. Mama’s laten hun kinderen niet eens meer in de buurt van de boomhut en de foto’s die online staan, spreken boekdelen. Je vindt er lege bierblikken, al dan niet kapotte flessen alcohol, sigarettenpeuken, condooms en zelfs drugsnaalden. Woensdag verschenen zelfs foto’s op Facebook waarop te zien is dat er karton voor de ramen was geplaatst om inkijk te vermijden.

Mooimakers

Ook toen wij vrijdagochtend poolshoogte gingen nemen, lag de boomhut er allesbehalve als een idyllische speellocatie bij. Meer nog, iemand bleek de boomhut te gebruiken als overnachtingsplek. Ook de Mooimakers, die onder andere in het Noordhofpark zwerfvuil ruimen, kennen het probleem. “De boomhut staat er acht maanden en er zijn al acht maanden problemen”, zucht Raf Verbeke, trekker van burgerinitiatief Roeselare Proper. “Wij vinden het te delicaat om in te grijpen. Het is niet onze verantwoordelijkheid of onze bevoegdheid.”

Extra patrouilles

Navraag bij de politie leert ons dat ze de voorbije maanden geen meldingen over overlast heeft gekregen. Burgemeester Kris Declercq (CD&V) werd wel gealarmeerd en nam woensdag al maatregelen. “De gemeenschapswachten, die regelmatig in het park te zien zijn, hielden de hut al in de gaten, maar ik heb de politie nu gevraagd meer te patrouilleren en de overlast aan te pakken. De komende twee weken zullen er extra controles zijn en de politie zal ook nagaan of de speelzone nog gebruikt wordt door kinderen. De boomhut is er voor kinderen en dient niet als hotel of voor onaangepast gedrag.” Gisterenochtend ging de politie na ons bezoek alvast ter plaatse. “Ze hebben er al voor gezorgd dat de man die er overnachtte ergens anders terecht kan”, weet de burgemeester.

Ook op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt staat een boomhut. “Ook over die krijg ik af en toe een melding binnen”, geeft de burgemeester toe. “Maar de problemen daar lijken mee te vallen. Toch houden we ook daar een oogje in het zeil.”