Politie controleert extra op coronamaatregelen tijdens

mooi lenteweekend CDR

03 april 2020

14u09 2 Roeselare Er wordt een mooi lenteweekend voorspeld. Wellicht zullen heel wat mensen zich dus naar buiten wagen. “We willen vragen aan onze burgers om de maatregelen ook in dit zonnig lenteweekend na te leven”, aldus burgemeester van Roeselare Kris Declercq (CD&V).

“Niet-essentiële verplaatsingen zijn ook bij de start van de paasvakantie verboden om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken”, zegt burgemeester Kris Declercq (CD&V). “De politie gaat dit weekend extra controles uitvoeren.”

Wandelen en fietsen kan in de buurt van je woning, individueel of in gezinsverband. Ben je alleen? Dan mag er één vaste andere persoon van buiten je gezin, uit de buurt, meewandelen. Natuurlijk met gepaste afstand, minstens 1,5 meter uit elkaar. Samen met vrienden of andere familieleden wandelen is niet toegestaan. Ook jezelf verplaatsen met de wagen om een wandeling te maken is niet toegestaan. Speeltuinen, -bossen en picknicktafels zijn afgesloten. Er een tussenstop maken mag niet. Wie zich niet aan de regels houdt, kan geverbaliseerd worden.