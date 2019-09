Politie controleert aan scholen: vijf buschauffeurs dragen geen gordel VHS

18 september 2019

18u11 19 Roeselare Bij een controleactie in de buurt van scholen in Roeselare en Izegem betrapte de politie woensdagvoormiddag vijf buschauffeurs die geen gordel droegen. Ook 31 automobilisten waren in overtreding.

De controles door de verkeersdienst van de politiezone RIHO vonden plaats tussen 7 en 12.30 uur. De politie trok eerst naar het kruispunt van de Hoogstraat met de Louis Leynstraat in Rumbeke, later ging het richting de Gentstraat en de Gentseheerweg in Izegem en het Emelgemseplein. “Onze aandacht ging specifiek uit naar het dragen van de veiligheidsgordel, gsm’en achter het stuur en de veiligheid van kinderen in de wagen”, zegt woordvoerder Carl Vyncke. “We hielden ook een oogje in het zeil om te zien of ook buschauffeurs hun veiligheidsgordel droegen. In vijf gevallen bleek dat niet zo.”

Fiets op het trottoir

De politie controleerde 410 kinderen die met de wagen naar school werden gebracht. Negentien van hen (4,6 procent) bleek niet goed vastgeklikt. Dertien automobilisten waren aan het bellen achter het stuur. Zes fietsers reden rond zonder fietsverlichting. Vijf jongeren kregen een proces-verbaal omdat ze met hun fiets op het trottoir reden. Eén automobilist moest zijn wagen aan de kant laten staan omdat zijn rijbewijs was ingetrokken. Een andere bestuurder werd dan weer beboet omdat zijn hond vrij rondliep in zijn wagen en daarbij hinderlijk was om de wagen deftig te kunnen besturen.