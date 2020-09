Politie achtervolgt vrienden die met hun motorfiets 174 rijden in zone 90 VHS

29 september 2020

15u34 0 Roeselare P.D. en S.H., twee vrienden die er graag met hun motorfiets op uit trekken, hebben van de politierechter in Kortrijk elk een rijverbod van 21 dagen en een boete van 800 euro gekregen. De twee reden dubbel zo snel als toegelaten.

Roeselarenaar P.D. en een bevriende motorrijder werden door de politie opgemerkt toen ze 174 kilometer per uur reden waar slechts 90 was toegelaten. Prompt zetten de ordehandhavers de achtervolging in. Daarbij werden snelheden gehaald van meer dan 200 kilometer per uur. Uiteindelijk ging het duo toch aan de kant en konden de vrienden geïdentificeerd worden. De advocaat van één van hen vroeg mildheid aan de politierechter. “Mijn cliënt werkt in de evenementensector en zit al sedert midden maart zonder werk”, klonk het. Het maakte weinig indruk op de politierechter.