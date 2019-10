Exclusief voor abonnees Pol en Tonny, beschermengelen van de foeders bij Rodenbach: “We zijn de laatste kuipers in de Belgische bierindustrie” Charlotte Degezelle

26 oktober 2019

07u00 0 Roeselare Het zijn de laatste der Mohikanen. Pol Dewitte (56) en Tonny Dancet (57) zijn de laatste kuipers die nog actief zijn in de Belgische brouwerijwereld. Al bijna veertig jaar, weekends en feestdagen inbegrepen, bekommeren ze zich in Brouwerij Rodenbach om de eiken foeders waarin het pittige bruintje rijpt. “Zonder foeders geen Rodenbach. De grote houten vaten zijn het hart van de brouwerij”, vertelt het duo.

Doet de term kuiper geen belletje rinkelen of moet je diep in je herinneringen graven naar de geschiedenislessen over de middeleeuwse gilden? Niet vreemd, want het kuipersambacht is zo goed als uitgestorven. Een kuiper is gespecialiseerd in het maken van houten kuipen, vaten en tonnen. En dat is net wat Ardooienaar Pol Dewitte en Roeselarenaar Tonny Dancet bij Brouwerij Rodenbach doen. Ze bekommeren zich om de 294 foeders van de brouwerij in de Spanjestraat, die samen ook wel eens ‘de bierkathedraal’ worden genoemd.

