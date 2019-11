Poëziewedstrijd als eerbetoon aan Guido Gezelle CDR

04 november 2019

08u00 4

Op 27 november 2019 is het 120 jaar geleden dat Guido Gezelle overleden is. Als eerbetoon aan zijn uitzonderlijk talent dagen de stad Roeselare en de VZW K-Trolle iedereen uit om zelf in de pen te kruipen of hun creatieve duivels te ontbinden om Guido Gezelle en zijn langdurig verblijf in Roeselare extra in de verf te zetten. De wedstrijd wordt georganiseerd in drie categorieën: poëzie door jongeren tot 26 jaar, poëzie van de hand van wie 27 jaar en ouder is en tot slot een open categorie voor rap, video, beeldende kunst,… De inzendingen kunnen ingestuurd worden tot en met maandag 25 november om 18 uur.

De wedstrijd kadert in een ruimere herdenking met onder meer een expo in Ter Posterie, een workshop met hedendaagse dichters, een dichterlijke aperitiefhappening en een concert. Meer info op https://rslgezelle.be.