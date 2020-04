Podiumtalent uit Midwest gezocht voor ‘Verse SprUiTjes’ CDR

03 april 2020

08u01 3 Roeselare Projectvereniging BIE lanceert in het najaar BIE ‘Verse SprUiTjes’, een platform dat verrassend podiumtalent van eigen bodem in contact wil brengen met organisatoren en op die manier tegelijkertijd voor een vers aanbod als meer speelkansen zorgt.

Op 3 oktober 2020 wordt het platform voorgesteld in De Kleine Stooringhe in Rumbeke. Momenteel is BIE volop op zoek naar podiumtalent uit de regio Midwest, zijnde Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene, dat graag vaker wil optreden en zo de kans om ontdekt te worden vergroot. Zowel muzikanten, dansers, woordkunstenaars, circusartiesten,… uit de regio Midwest kunnen zich hiervoor registreren.

De registratieperiode voor artiesten via http://bienet.be/verse-spruitjes/ loopt van 26 maart tot en met 21 juni 2020. In de loop van de zomer worden de inzendingen gecontroleerd en wordt het definitief programma van de lancering bekend gemaakt. Organisatoren die geïnteresseerd zijn in het platform kunnen nu al contact opnemen met trui@bienet.be.