Pocoloco Roeseltriatlon schuift op naar juni 2021 CDR

09 april 2020

08u00 4

De Pocoloco Roeseltriatlon editie 2020, die zou plaatsvinden op 7 juni, wordt geannuleerd. De organisatie nam deze beslissing in eerste instantie in het belang aan de veiligheid van elke deelnemer, supporter en medewerker. Daarnaast beseffen ze ook dat de voorbereiding van de deelnemers door de coronacrisis grondig verstoord is en niemand graag half of onvoorbereid aan de start komt. De Pocoloco Roeseltriatlon wordt opnieuw ingepland in juni 2021, wellicht op zondag 6 juni. Wie zich al inschreef voor de editie van dit jaar krijgt eerstdaags bericht. Zij kunnen hun inschrijving laten overzetten naar volgend jaar, de centen terugvragen of schenken aan project Lance.