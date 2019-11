Poco Loco verkoopt 26.000 zakjes chips voor De Warmste Week CDR

20 november 2019

Tex-mex voedingsproducent Poco Loco doet ook dit jaar een bijdrage aan De Warmste Week. Wie een actie wil organiseren, maar geen tijd heeft om wafels te bakken of soep te maken, kan aankloppen bij Poco Loco. Het bedrijf heeft speciaal voor De Warmste Week 26.000 zakjes chips gemaakt. Die kun je gratis ophalen bij het bedrijf aan de Rumbeeksegravier en verkopen voor twee euro per zakje. De opbrengst schenk je vervolgens aan het goede doel van jouw keuze. Zo wil Poco Loco 52.000 euro inzamelen voor het goede doel. De chipszakjes zijn beschikbaar tot de voorraad op is. Meer info op www.pocoloco.be/warmste-week.