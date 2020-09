Poco Loco investeert 45 miljoen in derde fabriek in Roeselare Valentijn Dumoulein

04 september 2020

14u37 3 Roeselare Poco Loco, de producent van tex-mexproducten, gaat een derde fabriek in Roeselare bouwen. Het gaat om een investering van 45 miljoen euro. Er komen ook 50 tot 60 jobs bij.

Poco Loco, dat deel uitmaakt van de Finse groep Paulig, maakt in Roeselare wraps, chips en taco’s. Die tex-mex-producten kennen een groeiende vraag. Het bedrijf draait nu al een jaarlijkse omzet van 267 miljoen euro. Daarom werd beslist een derde fabriek in Roeselare te bouwen, waar wraps zullen worden gemaakt. Bij Poco Loco in Roeselare werken 700 mensen. “Door de investering zullen nog eens 50 à 60 mensen extra aan de slag kunnen”, vertelt directeur Rogier Verkarre.

Vandaag telt het bedrijf in Roeselare al twee fabrieken en een enorm hoogbouwmagazijn, goed zichtbaar vanaf de snelweg naast Roeselare. “Daar komt nu dus een derde fabriek bij, die met een brug zal worden verbonden met het hoogbouwmagazijn”, vervolgt de directeur. “ De nieuwe productielijn voor wraps moet in 2022 operationeel zijn. Poco Loco is vandaag overigens al bezig met de bouw van een nieuwe productielijn voor chips, goed voor een investering van zo’n 10 miljoen euro. Hiervoor mikken we op het voorjaar van 2021.” De derde fabriek komt naast de bestaande productiesite en het hoogbouwmagazijn in de Pildersweg. Als alles volgens plan verloopt, kan de productie er in de lente van 2022 van start gaan.

Paulig onderzoekt of het ook hernieuwbare energiebronnen in de nieuwe fabriek kan gebruiken. “Als voedselbedrijf zijn we het aan onszelf verplicht om onze verantwoordelijkheid op het vlak van klimaat te nemen”, meent Rogier Verkarre. “De nieuwe fabriek zal dan ook in staat zijn om met hetzelfde energieverbruik hogere volumes te behalen.” De investering komt er ondanks de coronapandemie. “Die had geen enkel effect op de investering, en zorgde ook niet voor vertraging’, besluit de directeur.