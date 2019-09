Plusticket maakt bezoek De Spil haalbaar voor wie het moeilijker heeft CDR

23 september 2019

CC De Spil lanceert het Plusticket. Een bezoekje aan de Roeselaarse cultuurtempel is niet voor iedereen financieel haalbaar en soms is de drempel om De Spil binnen te stappen ook gewoon te hoog. “Daarom het Plusticket”, weet communicatieverantwoordelijke Stefanie Da Silva Lemos. “Met het Plusticket schenk je een kaartje voor een voorstelling aan een organisatie die zich inzet voor personen in kwetsbare situaties.” De Spil lanceert het Plusticket voor het concert van Refugees for Refugees op woensdag 9 oktober. Die avond brengen De Spil het Lokaal Opvanginitiatief, Bruggen Slaan RSL, Stad Roeselare en VOC Opstap samen virtuoze musici uit Syrië, Tibet, Pakistan, Irak, Afghanistan en België op het podium. Voor aanvang van het concert wordt het publiek vanaf 19 uur getrakteerd op hapjes en thee uit Eritrea, Iran, Syrië, Roemenië en Palestina. “Een Plusticket aankopen kan online, telefonisch of aan de balie en kost 7,50 euro”, weet Stefanie. “Wij zorgen dat je ticket terecht komt bij de sociale partner die dankzij jou met haar leden naar de voorstelling komt. Specifiek voor het concert van Refugees for Refugees worden de tickets geschonken aan leden van het Lokaal Opvanginitiatief of Bruggen Slaan RSL.”

Wie trouwens wil leren hoe de geserveerde internationale hapjes bereid worden, kan zich inschrijven voor een workshop. Het resultaat wordt ’s avonds aangeboden aan de concertbezoekers. De workshop gaat door op 9 oktober van 13.30 tot 16.30 uur. Inschrijven kan via samenleven@roeselare.be of 051/26.24.64. De plaatsen zijn beperkt.