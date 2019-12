Platina voor Rogier en Agnes CDR

21 december 2019

14u18

Rogier Rigole (94) en zijn vrouw Agnes Viaene (91) werden op het stadhuis uitgenodigd naar aanleiding van hun 70e huwelijksverjaardag. Het koppel leerde elkaar kennen op café en stapte op 30 december 1949 in het huwelijksbootje. Ze gingen in het ouderlijk huis van Rogier langs de Ardooisesteenweg wonen. Het koppel heeft één dochter Marijke, drie kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Rogier nam indertijd de kolenhandel van z’n vader over en kocht één van de allereerste vrachtwagens in de streek. Tot op vandaag rijdt hij nog altijd met de auto.