Platenzaak Billboard/Popcorn Music keert terug naar Hoogleedsesteenweg, koffiebar blijft voorlopig aan Stationsplein Charlotte Degezelle

24 augustus 2020

16u59 0 Roeselare Billboard/Popcorn Music, de grootste muziekwinkel van het land, keert terug naar hun vroegere adres. De plantenzaak gaat eind deze week dicht op het Stationsplein en heropent op zaterdag 26 september op de hoek van de Hoogleedsesteenweg en de Steenstraat. In tussentijd moeten zaakvoerders Mario Margodt (53) en Marianne Regelbrugge (33) niet minder dan 185.000 LP’s en CD’s verhuizen. De koffiebar ingebed in de muziekwinkel blijft voorlopig wel nog op het gekende adres aan het station, maar Mario en Marianne zijn op zoek naar een nieuwe stek voor die zaak.

“Hoofdreden voor de verhuis van Billboard/Popcorn Music is het feit dat het pand waarin we gevestigd zijn te koop staat”, opent Mario. “Er is vrij veel interesse en alle kandidaat-kopers hebben zelf plannen met het gebouw dat vroeger de thuishaven was van onder meer Norbert’s Feestzaal en dancings Eros en The Locs. Wij hebben hier dus niet echt nog een toekomst. Bovendien hebben we de voorbije 4,5 jaar ondervonden dat de bereikbaarheid en het parkeergebeuren hier toch niet echt ideaal is. We hebben dan maar beslist om te verhuizen. Een ander betaalbaar pand vinden dat groot genoeg is, is onbegonnen werk dus keren we gewoon terug naar ons vorig adres. Het gebouw op de hoek van de Hoogleedsesteenweg en Steenstraat is eigendom en als we daar de winkel opnieuw openen, moeten we ook niet langer leegstand betalen. Maar het is wel met een dubbel gevoel dat we hier vertrekken. We hebben hier de voorbije jaren veel geïnvesteerd in het gebouw en een mooie zaak opgebouwd. Bovendien hebben we hier achter de winkel een grote zaal waar we optredens en feestjes konden organiseren, iets wat niet kan in de Hoogleedsesteenweg al sluit ik niet uit dat ik op termijn op andere locaties festiviteiten zal organiseren.”

Huzarenstukje

Billboard/Popcorn Music is nog tot en met zaterdag open aan het Stationsplein. Nadien blijft de platenzaak een kleine maand dicht. “Ik ben al gestart met de verhuis van de stock. Dat is het grootste werk. Maar ook alle materiaal uit de winkel, en zelfs de toog, moet nog overgebracht worden naar de Hoogleedsesteenweg. Dat wordt een echt huzarenstukje, maar op 26 september, niet toevallig Record Store Day, heropenen we de deuren. De insteek van de winkel blijft dezelfde sinds we enkele jaren terug Billboard overnamen. Voordien waren wij gespecialiseerd in tweedehands CD’s en platen, maar sindsdien verkopen we ook nieuw materiaal. Ook de games, muziekinstrumenten, stereomateriaal,… blijven deel uitmaken van ons aanbod.”

Koffiebar blijft

Maar het monumentale pand aan het Stationsplein komt na de verhuis van de muziekwinkel niet onmiddellijk leeg te staan. “Onze koffiebar blijft voorlopig op post”, weet Mario. “Marianne heeft die de voorbije jaren uitgebouwd tot een succesverhaal en eind vorig jaar hebben we de capaciteit nog verdubbeld. Toen de plannen voor de verhuis van Billboard/Popcorn Music concreet werden, wilden we aanvankelijk ook op zoek naar een nieuwe stek in het centrum voor de koffiebar. Maar in tijden van corona lijkt ons dat niet de verstandigste beslissing. Dat plan hebben we dan ook even on hold gezet. De koffiebar blijft voor onbepaalde tijd aan het station en ondertussen houden we onze ogen open voor een eventueel nieuw adres. Dat zal trouwens voor ons beiden de grootste aanpassing zijn. Al jaren zijn wij 24 uur op 24 uur bij elkaar in de buurt maar straks zullen we elk onze eigen werkplek hebben.”