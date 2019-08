Pimp je schoolgerief in het Makerslab CDR

20 augustus 2019

Het nieuwe schooljaar komt er aan en daar speelt het Makerslab in RSL op Post langs de Brugsesteenweg handig op in. Op woensdag 21 augustus organiseren ze tussen 18 en 21 uur een sessie pimp je eigen schoolgerief. Je brooddoos, fietshelm of schoolmap beplakken met een leuke sticker, je meetlat graveren, een houten kaftje maken voor jouw Atoma-schriftje, je turnzak of fluohesje opleuken met je naam, een leuke quote of tekening,… Het kan allemaal. Neem je eigen schoolspulletjes en de helpende hand van mama en of papa mee en kan aan de slag met hulp van de labmanager. Je betaalt enkel het gebruik van het materiaal en de machines aan een faire prijs.