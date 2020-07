Piljoenstraat en Oude Stadenstraat krijgen pluktuin Charlotte Degezelle

22 juli 2020

14u00 0 Roeselare Stad Roeselare start dit najaar met de aanleg van twee pluktuinen in de Oude Stadenstraat en de Piljoenstraat. Nieuwe tuinbouwtechnieken zullen er gecombineerd worden met educatie, maar uiteraard ook met puur en (h)eerlijk genieten.

Samen met enthousiaste groene vingers startte de stad een zestal jaar geleden al enkele samentuin-projecten op. “Intussen zijn de samentuinen Wallemeers, ’t Elzenhof en Licht en Ruimte prachtige stukjes groen in onze stad waar mensen elkaar ontmoeten en samen moestuinieren”, vertelt schepen van natuur en bos Michèle Hostekint (Sp.a en De Vernieuwers). “Sindsdien ontstonden ook verschillende private initiatieven. De voordelen van samentuinieren zijn legio: het brengt mensen samen, laat hen buiten actief bezig zijn en het brengt hen dichter bij de aarde. Dat je bovendien ook kan genieten van al dat gezonde lekkers, krijg je er extra bovenop. Deze succesverhalen passen trouwens ook naadloos in het streven naar lokale en gezonde voedselproductie. Dat alles bracht ons als stadsbestuur op het idee om ook pluktuinen aan te leggen in Roeselare.”

De Stad vond al snel enthousiaste partners waardoor er in het najaar al gestart kan worden met de aanleg van twee pluktuinen. “Er komt een pluktuin op de terreinen van het biolandbouwbedrijf De Lochting in de Oude Stadenstraat en de tweede pluktuin zullen we aanleggen op een stadsterrein in de Piljoenstraat”, weet schepen Hostekint. “Voor deze projecten mogen we rekenen op de deskundige begeleiding van vzw Velt voor de pluktuin bij De Lochting en van Inagro voor de pluktuin in de Piljoenstraat. Voor beide projecten willen we op een vooruitstrevende manier nadenken over een duurzame invulling van de pluktuinen. Nieuwe opvattingen in de land- en tuinbouw zoals het gelaagd aanplanten van bomen, fruitbomen, struiken, gewassen zullen worden gecombineerd met bloemen en bloemenweides wat bijzonder goed is voor de biodiversiteit. Tegelijk moeten de pluktuinen ook een educatieve meerwaarde hebben: jong en oud zal er kennis en ervaring kunnen opdoen over gezond voedsel, voedselproductie en –verwerking.”