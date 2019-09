Pieter Bruegel inspireert ARhus CDR

03 september 2019

450 jaar na zijn dood inspireert Pieter Bruegel nog altijd. Alles over zijn leven en werk ontdek je de hele maand september op een themastand op de vierde verdieping van openkenniscentrum ARhus op De Munt. Voor een Bruegeliaanse maaltijd zoals in zijn schilderij ‘De boerenbruiloft’ moet je op zondag 22 september in het ARhus Café zijn. Verwacht je aan een rijkelijk brunchbuffet vol Vlaamse klassiekers overgoten met het typisch ARhus Café-sausje: authentiek, seizoenseigen en met lokale ingrediënten. Deelnemen kost 25 euro, kinderen tussen 4 en 12 jaar betalen 12 euro en voor kinderen jonger dan vier jaar wordt gratis een bordje bijgezet. Inschrijven dient te gebeuren voor 18 september via https://www.arhus.be/arhus-cafe/.