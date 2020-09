Piet Allegaert verwacht een vreemd BK: “Uitdaging is leuk want twee keer in driekleur naar de klassiekers” Hans Fruyt

21 september 2020

11u22 0 Roeselare Tussen Halle en Anzegem strijden de profs dinsdag om de Belgische titel. Door de afwezigheid van topfavoriet Wout Van Aert zijn er heel veel kanshebbers. Ook Piet Allegaert (25), zondag vijfde in Isbergues, hoopt op een mooi BK.

Via de Ronde van Polen, Tour du Limousin, enkele eendagskoersen, Tirreno Adriatico en Isbergues kon Piet Allegaert met Cofidis een mooi programma afwerken. In Tirreno Adriatico verzamelde hij twee toptiennoteringen. Hij sloot de voorbereiding op het BK in Isbergues af met een vijfde plaats. De koers in Noord-Frankrijk draaide uit op een massaspurt, overtuigend gewonnen door Nacer Bouhanni.

“Er stond zondag geen wind, het was moeilijk om in de finale het verschil te maken”, blikte Allegaert terug. “Het werd dus een wedstrijd voor de sprinters. Bouhanni had in de laatste rechte lijn veel voorsprong. Zelf was ik mannen aan het oprapen, maar de streep ligt waar ze ligt. Denk dat ik goed uit Tirreno Adriatico kwam. Dat was nochtans een hele lastige rittenkoers, met zeven etappes na elkaar en pas dan een individuele tijdrit. Gelukkig kreeg ik nadien een week om te herstellen van de inspanningen in Italië.”

Wat resulteerde in een vijfde plaats in Isbergues. Draait het BK in Anzegem ook uit op een sprint met een grote groep zal Allegaert, uitgeweken van Moorslede-Slypskapelle naar Roeselare, zich in de strijd gooien. “Volgens mij is Alpecin-Fenix dé te kloppen ploeg”, ging Allegaert verder. “Met uittredend kampioen Tim Merlier hebben ze de snelste sprinter. Ze hebben niet alleen Tim, maar ook mannen als Gianni Vermeersch en Dries De Bondt. Zij zullen eveneens super gemotiveerd zijn. Denk wel dat de passage op de Muur van Geraardsbergen een rol zal spelen. Na de Muur ligt het peloton vaak in vier, vijf stukken. Zitten er in de eerste groep mooie namen, wordt het moeilijk om uit de achtergrond terug te keren. Toch denk ik dat het een eigenaardig kampioenschap wordt. Vraag is hoe de mannen die de Tour uitreden gerecupereerd zijn. Gemotiveerd zullen ze zeker zijn want de uitdaging is interessant. Wie de driekleur pakt kan twee keer in die trui naar Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix: over enkele weken én in het voorjaar 2021.”