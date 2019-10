Philip Coiffure uitgeroepen tot Label.m Expert of the Year CDR

11 oktober 2019

Philip Coiffure, het kapsalon van Philip Noppe aan de Onze-Lieve-Vrouwemarkt, kreeg in Londen een internationale erkenning. Het kapsalon mag zich een jaar lang Label.m Expert of the Year. Er waren zes genomineerden, uit Ijsland, Schotland, Engeland, Oostenrijk en België. “De prijs is een enorme erkenning waar in de kapperswereld veel belang aan gehecht wordt. Zeker omdat die uit het buitenlandkomt en bovendien mocht ik die ontvangen uit handen van Sasha Mascole de eigenaar en zaakvoerder van de wereldbekende academie Toni & Guy en het merk Label.m”, reageert Philip. Philip Coiffure was al Label.m Ambassador voor België. Dat betekent dat Philip opleidingen en trainingen volgt in de Toni & Guy Academie in Londen en zijn kennis vervolgens doorgeeft in België. Daarnaast zet hij ook alles op alles om de Label m-producten in de kijker te zetten.