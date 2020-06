Petanqueclub werpt eerste ballen op Krottegemse petanquebaan CDR

26 juni 2020

15u50 10 Roeselare De nieuwe petanquebaan op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt is donderdagavond voor de eerste keer in gebruik genomen door een nieuwe petanqueclub.

De voorlopig naamloze club is een initiatief van de Krottegemse Ransels. “We zijn donderdag samengekomen voor een eerste kennismaking en de ingebruikname van de baan”, vertelt voorzitter Frank Wauters van de Ransels. “We wilden eigenlijk ook een naam bepalen, maar dat hebben we voorlopig uitgesteld. Er kwamen al heel wat suggesties binnen, maar tegelijkertijd waren er ook heel wat geïnteresseerde mensen die er niet bij konden zijn. We willen hen eerst de kans geven lid te worden voor we op democratische manier een naam voor de petanqueclub kiezen.”