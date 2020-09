Personeel woonzorgcentrum De Zilverberg waagt zich aan Jerusalema Challenge Valentijn Dumoulein

17 september 2020

15u49 36 Roeselare Ook het personeel van woonzorgcentrum Zilverberg waagde zich aan de populaire Jerusalema Dance Challenge.

Die Challenge omvat een dansje op het populaire Zuid-Afrikaanse lied Jerusalema, dat wereldwijd een hit is. Ook in onze regio wordt het dansje regelmatig in groep gebracht en gefilmd. Donderdag was het de beurt aan de personeelsleden van zorgcentrum De Zilverberg om het beste van zichzelf te geven. Hoe dat er aan toe ging kan je in onderstaand filmpje bekijken. Ze kregen daarbij alvast morele steun van enkele senioren die een kijkje kwamen nemen.



