Personeel AZ Delta voert actie met ballonnen: "Wie zorgt er voor ons?"

18 juni 2020

13u06 7

Het personeel van de non-profit voert vandaag op heel wat locaties actie. Ook bij AZ Delta in Roeselare waar het personeel over de middag verzamelde op de bovenste verdieping van de personeelsparking. Ze lieten er ballonnen, gericht aan minister van volksgezondheid Maggie Deblock (Open Vld) en minister van werk Nathalie Muylle (CD&V), op met de boodschap ‘Wie zorgt er voor ons?’ “De voorbije weken kreeg de sector enorm veel applaus. Dat was hartverwarmend. Maar al jaren is de sector ondergefinancierd”, duidt Bjorn Mous, vakbondssecretaris van BBTK-ABVV. “Er is nood aan maatregelen: een beter loon, betere arbeidsvoorwaarden,… Jaar na jaar verlaten heel veel mensen de sector omdat die zo zwaar is. Fysiek en emotioneel. Maar nog steeds zijn we niet erkend als zwaar beroep. De coronacrisis heeft bovendien aangetoond dat we een essentiële sector zijn. We willen daar op een positieve manier van profiteren en vragen nu de politici, die ons de voorbije tijd ook alle lof toezwaaiden, om kleur te bekennen.” Ook aan OC Sint-Idesbald in Roeselare was er donderdagochtend een actie van het personeel.