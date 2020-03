Personeel AZ Delta ontroerd door warme woorden op parking CDR

18 maart 2020

17u03

“Een ontroerende boodschap vandaag op de bezoekersparking van campus Wilgenstraat die onze artsen en medewerkers heel erg hebben gewaardeerd...” AZ Delta reageert dankbaar op de woorden ‘personeel – AZ bedankt’ in combinatie met de tekening van een hartje die iemand op de parking heeft gekrijt. Door de coronacrisis is het in het ziekenhuis dag en nacht alle hens aan dek.